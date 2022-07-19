Рашит Давыдов: «У российских вратарей хороший баланс системности в игре и индивидуальности. Иностранцы в основном действуют по шаблону»

поделился мыслями о российских голкиперах.

– На днях мне напомнили, что в 2014 году, когда я только начал работать в сборной, в одном из интервью сказал такую фразу: «Хочется верить, что когда-нибудь появится российский вратарский стиль».

Сказал тогда вслепую, больше мечтая. Тогда это воспринималось всеми с улыбкой. Но прошло меньше десяти лет, и мечта превратилась в реальность. Нашу школу начинают изучать, перенимать какие-то вещи. Российская модель вратаря в чем-то даже опережает конкурентов из ведущих хоккейных держав.

– И чем же она отличается?

– На мой взгляд, у наших вратарей хороший баланс системности в игре и индивидуальности. Именно это сочетание, пожалуй, и выделяет российских ребят. Иностранные голкиперы в основном действуют по шаблону, как их научили. Я не говорю, что это неправильно. Вовсе нет! Но вратари из России еще привносят и элемент индивидуальности. Все они игровики.

– Помнится, те же финские голкиперы, которые лет 15 назад доминировали в , были похожи друг на друга как под копирку.

– Система подготовки может быть одинакова. А то, как человек все выполняет, читает и понимает игру, и будет являться его отличием от остальных.

Одни и те же вещи каждый вратарь делает немного по-своему. Кому-то так удобно, кому-то так… Мы не стремимся делать роботов! Если бы все было идеально, было бы неинтересно. В этом и заключается прелесть спорта.

– Поэтому и результат не всегда предсказуем.

– Если все-таки говорить о разнице стилей, то по игре финские, шведские вратари еще недавно сильно отличались. А сейчас идет некий симбиоз, смешение стилей. Думаю, что в ближайшем времени не будет особой разницы между русскими вратарями, европейцами и североамериканцами, – сказал тренер вратарей .