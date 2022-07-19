Петр Кочетков: «В НХЛ меня чуть ли не «Кучемамой» называли. Думал, в АХЛ имя коверкали, а там еще нормально было»

рассказал, что в НХЛ его называли «Кучемамой», коверкая фамилию.

– Знаю, что над полевыми новичками могут приколоться в день их дебюта, спрятать шлем или клюшку. С вратарями так не поступают?

– Слава богу, нет. Если бы что-то спрятали, то могло бы тряхануть. Только проехал круг новичка, шайбу бросил, и все. Прикол бы, как меня называли там. Как только мое имя не коверкали, я уже даже внимание перестал обращать.

Была еще забавная история: перед игрой было собрание, и главный тренер ( – прим. Sports.ru) сказал: «Сегодня в команде новичок, мы должны сделать этот момент для него памятным.

Я знаю, что он не понимает, но давайте его сегодня поддержим». Все начали смеяться, и я тоже, как дурак, решил посмеяться. После победы Свеча [ ] сказал, какие слова перед игрой были от тренера.

– Коверкали ваше имя или фамилию?

– И то, и другое. В НХЛ меня чуть ли не «Кучемамой» называли. Я вообще не знаю… Думал, в мое имя коверкали, а там, оказывается, еще нормально было. В какой-то момент даже перестал обращать внимание и поправлять. Пусть называют, как хотят, – сказал вратарь системы «Каролины».