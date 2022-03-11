Директор «Нефтехимика» о Клоке и Кноте: «С их стороны есть желание вернуться в команду»

Директор Игорь Ларионов высказался о ситуации с чешскими защитниками.

В сезоне-2021/22 за команду играли и Рональд Кнот.

«У Клока и Кнота действующие контракты, мы благодарны им, что они до конца выполнили свой долг, сыграли за нас в плей-офф, остались до последнего матча. Мы перед ними также выполнили все обязательства.

С их стороны есть желание вернуться в команду, все будет зависеть от того, какое положение будет перед стартом нового чемпионата.

Что касается бюджета, он утвержден в сумме, которая чуть больше, чем в этом сезоне. Мы работаем в рамках этого предварительного бюджета и пока никаких изменений не ожидаем», – сказал Ларионов.