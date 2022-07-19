Бардаков о 68 играх в сезоне КХЛ: «Календарь нормальный. Главное, что в мой день рождения нет матча»

не считает проблемой увеличение числа матчей в чемпионате .

В новом сезоне клубы впервые сыграют по 68 матчей в регулярном чемпионате.

«Календарь нормальный, главное, что в мой день рождения (24 февраля – прим. Sports.ru) нет матча. Сезон покажет, насколько к нему готов.

За лето подготовимся, не зря же мы летом тренируемся, в том числе индивидуально. Думаю, все будут готовы, главное – подойти морально, потому что это тяжело. 68 игр – это много эмоций.

Возможный перекрестный плей-офф? Разницы нет, только перелеты дольше, больше времени на логистику. Сложности только с тем, что надо будет перестроиться. А так разницы нет, потому что все команды фактически одинаковые по уровню», – считает форвард .