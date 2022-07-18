Вайсфельд о серии «Авангарда» из 12 игр на выезде: «Любая команда КХЛ мечтала бы оказаться на этом месте – месяц помучиться, а потом переехать в шикарные условия»

Леонид Вайсфельд высказался о серии «Авангарда» из 12 матчей на выезде на старте сезона КХЛ.
Команда Дмитрия Рябыкина проведет первый домашний матч на новой арене в Омске 1 октября против «Сибири».
– Сказаться такая серия может, но, честно говоря, я очень удивлен, почему вокруг этого события развернулась такая дискуссия.
Буря в стакане воды на пустом месте. Построена новая арена, нужно провести какие-то тестовые мероприятия. Это временные неудобства. Зато потом у «Авангарда» будут шикарные условия.
– Вы помните, когда команды проводили такие длинные серии и как после этого они играли дальше?
– Первое, что мне приходит на ум, – это «Трактор» при Петерисе Скудре.
У них было фантастическое турне по Дальнему Востоку – набрали очень много очков, а потом повалились.
Но в случае Омска это неизбежная ситуация. Любая команда лиги мечтала бы оказаться на месте «Авангарда» – месяц помучиться, а потом переехать в шикарные условия, в новый дворец, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.