«Авангард» сыграет дома 1 октября – через месяц после старта сезона. КХЛ представила график первых домашних матчей команд

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КХЛ представила график первых домашних матчей каждого клуба лиги в сезоне-2022/23.

Сезон стартует 1 сентября с матча между ЦСКА и «Металлургом» за Кубок Открытия.

2 сентября пройдут игры «Куньлунь» – «Адмирал», «Спартак» – «Амур», «Автомобилист» – «Локомотив», «Сочи» – «Сибирь» и «Трактор» – «Северсталь».

3 сентября состоятся матчи «Витязь» – «Авангард», «Динамо» Минск – «Барыс», СКА – «Салават Юлаев», «Торпедо» – «Металлург», «Динамо» Москва – «Ак Барс».

6 сентября дома с «Северсталью» проведет встречу «Металлург», 7 сентября «Локомотив» примет «Нефтехимик», 8 сентября «Ак Барс» сыграет с «Адмиралом».

На 9 сентября назначены игры «Сибирь» – «Куньлунь», «Салават Юлаев» – «Трактор», «Северсталь» – ЦСКА.

10 сентября дома сыграет «Нефтехимик» – против минского «Динамо». 11 сентября «Адмирал» примет «Куньлунь».

13 сентября «Барыс» проведет матч с «Трактором», «Амур» – с «Куньлунем».

Позже всех на своей арене выступит «Авангард» – это случится 1 октября. Соперником станет «Сибирь».

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