Защитник Ник Бэйлен не явился на предсезонные сборы «Трактора».

Американо-белорусский хоккеист не приступил к подготовке к новому сезону с командой, хотя числится в заявке на предсезонную подготовку. Также еще не вернулся тренер вратарей Симо Вехвилайнен.

«Команда начала предсезонный сбор вовремя. Причины отсутствия мне неизвестны.

Селекция идет, она не прекращалась. По приглашению других легионеров пока сказать что-то определенное мне сложно. Я рад каждому хорошему игроку», – сказал главный тренер .