Сергей Гимаев-младший: «Показалось, «Трактор» не верил, что может вытащить серию с «Металлургом». С легионерами у «Салавата» были бы шансы выйти в финал Востока»

высказался о поражении в третьем раунде Кубка Гагарина.

«После первых двух раундов мне казалось, что «Трактор» играет с запасом и что его потенциал раскрыт не до конца. Но серия с показала, что челябинцы играли на своем максимуме. Уровень команды из Челябинска на сегодняшний день таков. И серия с магнитогорцами это подтвердила.

Мы видим, как «Трактор» тяжело прошел «Нефтехимик». При этом все время казалось, будто челябинцы экономят силы и всегда могут добавить. Иногда так и получалось, но уверенной их игру я назвать не могу.

Потом на очереди оказался «Салават Юлаев», который подошел ко второму раунду без легионеров. «Трактор» же был в полном боекомплекте и первую игру дома проиграл, показав самый невзрачный хоккей в этом сезоне. Да, потом были победы, но все было очень сложно.

Да, на выезде их прорвало в четвертой игре, когда Панин нанес травму Седлаку, и они крупно победили. И я скажу так: если бы у Уфы не уехали легионеры, то не знаю, кто бы прошел дальше. Помню интервью гендиректора «Трактора» Ивана Савина, в котором он говорил, что его команда так и так прошла бы «Салават Юлаев». Но я с ним не соглашусь – с легионерами у уфимцев шансы на проход в финал конференции были бы куда выше.

Впрочем, челябинцы заслуженно вышли в следующий раунд. Но они потеряли , и это, безусловно, стало серьезной потерей. Плюс они лишились Лукаша Седлака, который не играл в первых матчах с «Магниткой». Тем не менее у команды во всех линиях есть очень мастеровитые игроки.

Хорошая и даже мощная для нашей лиги линия обороны: вратарь Роман Вилл, защитники Лоуренс Пилут, Ник Бэйлен, Сергей Телегин, Альберт Яруллин, Артем Блажиевский. Даже если мы уберем Седлака и Пулккинена, то помимо них в атаке были Владимир Ткачев, Виталий Кравцов, Никита Тертышный, Томаш Гика, Сергей Калинин, Андрей Стась. Это хорошие нападающие, с которыми команда должна забивать.

В целом «Трактор» выглядит очень сбалансированно и мощно. Тем более у команды есть опытный квалифицированный тренерский штаб – я очень уважаю работу .

Был уверен, что они дадут бой «Магнитке». Но серия показала, что «Металлург» мощнее, опытнее, и клуб подтвердил это своей игрой. В какой-то момент показалось, что сами челябинцы не верят в то, что могут вытащить эту серию», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.