Андрей Коваленко о Ларионове и «Торпедо»: «У Нижнего многое получится, мне кажется»

Теги Торпедо Андрей Коваленко Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Андрей Коваленко оценил перспективы «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова.

– Какая из [тренерских] перестановок вам видится наиболее интересной?

– Если говорить о самых титулованных мастерах, то первым можно назвать легенду хоккея СССР Ларионова, который, по сути, дебютирует в роли клубного тренера – в «Торпедо».

У Ларионова есть опыт работы с первой и молодежной сборными России, но клуб – это отдельная история. Последим за «Торпедо», мне кажется, что у Нижнего Новгорода многое получится, – сказал олимпийский чемпион.

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