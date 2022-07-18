Андрей Коваленко о Ларионове и «Торпедо»: «У Нижнего многое получится, мне кажется»

оценил перспективы под руководством .

– Какая из [тренерских] перестановок вам видится наиболее интересной?

– Если говорить о самых титулованных мастерах, то первым можно назвать легенду хоккея СССР Ларионова, который, по сути, дебютирует в роли клубного тренера – в «Торпедо».

У Ларионова есть опыт работы с первой и молодежной сборными России, но клуб – это отдельная история. Последим за «Торпедо», мне кажется, что у Нижнего Новгорода многое получится, – сказал олимпийский чемпион.