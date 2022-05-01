Генменеджер «Торпедо» о выборе Ларионова: «Для нас было важно сохранить атакующий стиль игры. Также в приоритете развитие молодежи»

надеется, что сохранит атакующий стиль игры.

«При достаточном количестве кандидатов на пост главного тренера для нас было важно сохранить атакующий стиль игры команды, который нравится болельщикам.

Также согласно стратегии развития клуба, учитывая современные реалии и успехи наших юниоров, приоритетным направлением является развитие молодежи.

В этом плане концепция, которую предложил Игорь Ларионов, нас полностью устроила и кандидатура была поддержана Правлением клуба и лично губернатором Нижегородской области Глебом Сергеевичем Никитиным.

Мы рассчитываем создать молодую боеспособную команду, которая к моменту запуска новой ледовой арены сможет вырасти в сильный коллектив, способный конкурировать с лучшими командами лиги», – сказал генеральный менеджер нижегородцев Максим Гафуров.