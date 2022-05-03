Вайсфельд про атакующие акценты Ларионова: «Жизнь заставляет тренера пересматривать взгляды. Гибкий специалист выстраивает тактику от игроков под руками»

оценил назначение на пост главного тренера «Торпедо».

– Игорь Ларионов возглавил «Торпедо». Не слишком ли это рискованный шаг и для клуба, и для тренера, который пропагандирует игру в давление со ставкой на атаку?

– Любопытно будет посмотреть, что у Ларионова получится в Нижнем Новгороде.

А что касается разговоров об игре с упором на атаку… ЦСКА, к примеру, тоже об этом говорил осенью.

Но на самом деле игра армейцев при Сергее Федорове не так уж и изменилась по сравнению с прошлым сезоном. И это позволило команде стать чемпионом.

Жизнь заставляет тренера пересматривать свои взгляды. И если он в хорошем смысле гибкий специалист, то в первую очередь выстраивает тактику в зависимости от того, каких игроков имеет под руками.

– Наверняка «Торпедо», приглашая Ларионова, мечтает шагнуть в Кубке Гагарина дальше первого раунда.

– Для начала нижегородцам надо еще попасть в плей-офф. Они же в этом сезоне этого сделать не смогли. Говорить о других задачах преждевременно.

И тут больше вопросов не к тренеру, а к организации в целом – какие в клубе будут условия и финансовые возможности. А личность главного тренера, если мы говорим о , это уже второй вопрос, – сказал бывший генеральный менеджер клубов .