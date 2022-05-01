Ларионов возглавил «Торпедо». В штаб вошли Козырев, Васильев, Хабибулин и Арзамазов

Игорь Ларионов возглавил «Торпедо».
Это будет первый опыт клубной работы для двукратного олимпийского чемпиона.
Ранее 61-летний специалист работал в молодежной и олимпийской сборных России, а также исполнял обязанности главного тренера национальной команды.
Помощниками Ларионова в нижегородском клубе станут Андрей Козырев, Михаил Васильев, Николай Хабибулин, Филипп Арзамазов и Андрей Емельянов.
В нынешнем сезоне КХЛ «Торпедо» не попало в плей-офф, заняв 9-е место в таблице Западной конференции. Вчера клуб объявил об уходе Дэвида Немировски, руководившего командой в течение четырех последних сезонов.