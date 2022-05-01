Ларионов возглавил «Торпедо». В штаб вошли Козырев, Васильев, Хабибулин и Арзамазов

возглавил .

Это будет первый опыт клубной работы для двукратного олимпийского чемпиона.

Ранее 61-летний специалист работал в молодежной и олимпийской сборных России, а также исполнял обязанности главного тренера национальной команды.

Помощниками Ларионова в нижегородском клубе станут Андрей Козырев, Михаил Васильев, , Филипп Арзамазов и Андрей Емельянов.

В нынешнем сезоне «Торпедо» не попало в плей-офф, заняв 9-е место в таблице Западной конференции. Вчера клуб объявил об уходе Дэвида Немировски, руководившего командой в течение четырех последних сезонов.