«Годро во многом похож на Панарина. У него очень быстрые ноги и руки, он бескорыстен и прекрасно видит площадку». Тренер клуба Восточной конференции о Джонни

Помощник главного тренера одного из клубов Восточной конференции высказался о .

«Он во многом похож на Панарина. Он умеет обыгрывать на полной скорости. У него очень быстрые ноги и руки, что вынуждает защитников давать ему время и соблюдать дистанцию. А тут уже вступают в дело его бескорыстие и прекрасное видение площадки.

Еще одно качество, мало кому присущее, – это способность переходить из обороны в атаку быстрее соперников, что приводит к провалам в обороне и странным рывкам. Он постоянно оказывается у защитников за спиной», – сказал ассистент, имя которого не указывается.

Годро в качестве свободного агента присоединился к . С его статистикой можно ознакомиться здесь.