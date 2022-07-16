Генменеджер «Нью-Джерси» о Годро: «Было ощущение, что он перейдет в нашу команду. Я так думал из-за разговора с ним и его женой»

Генменеджер верил, что клуб сможет подписать Джонни Годро.

В день открытия рынка свободных агентов 28-летний форвард подписал 7-летний контракт с «Блю Джекетс» на общую сумму 68,25 миллиона долларов.

«Верил ли я, что мы его подпишем? Да, из-за разговора, который у меня был с ним и его женой, я подумал, что мы навели мосты.

Я знаю . Мой старший сын играл с ним в Бостонском колледже и жил в одной комнате с его братом. Я хорошо знаю эту семью.

У меня было ощущение, что он перейдет в нашу команду. Предполагаю, что и другие команды, которые боролись за него, сделали все возможное.

Он решил отправиться в по своим причинам. Он мог пойти куда угодно. Мы желаем ему всего наилучшего», – сказал Том Фицджералд.