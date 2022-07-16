Ведущий новостей в Калгари поиронизировал над Годро: «Я вернусь в эфир, если в Коламбусе мне не предложат гораздо меньше денег»

На телевидении в Калгари с сарказмом отнеслись к решению перейти в .

28-летний американец подписал семилетний контракт с «Блю Джекетс» с зарплатой 9,75 миллиона долларов в год.

Годро играл за «Калгари» с сезона-2013/14, а прошедшем сезоне форвард набрал 115 (40+75) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, установив личный рекорд.

«Флэймс» пытались договориться с Годро о новом контракте и предлагали 8-летнее соглашение с зарплатой 10,5 млн долларов в год, но хоккеист выбрал вариант с «Коламбусом».

Ведущий новостей на канале CBC в Калгари Эндрю Браун вспомнил в эфире о переходе хоккеиста в другой клуб, сказав: «И это все новости на данный момент. Я вернусь [в эфир] в 11, если новостная станция в Коламбусе не предложит мне гораздо меньше денег».