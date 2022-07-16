Зак Веренски: «Годро понравится Коламбус. Хоккеисты начинают понимать, насколько ценно здесь играть»

считает, что Джонни Годро понравится город Коламбус.

28-летний хоккеист подписал 7-летний контракт с «Блю Джекетс» на общую сумму 68,25 миллиона долларов.

«Честно говоря, мне все равно, что люди говорят о Коламбусе. Я знаю, что из себя представляет город, и как сильно он мне нравится.

Я хочу, чтобы весь мир знал, как он прекрасен. Кажется, что 99 процентов людей, которые говорят о плохо о Коламбусе, никогда в нем не были, не видели пригородов.

В то же время понимаю, что люди говорят о Коламбусе, но я люблю его, и я знаю, что он понравится .

Сейчас этот старый нарратив уходит, игроки начинают понимать, насколько ценно играть в Коламбусе», – сказал Веренски.

Генменеджер «Коламбуса» о Годро: «Наконец избавимся от этого дерьма, что здесь какой-то плохой город. Из-за нескольких человек, не оставшихся надолго, сложилась плохая репутация»