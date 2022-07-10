Минтюков о прогрессе в Северной Америке: «Атакующим защитником я стал уже в Онтарио. Тренер уделял мне много времени, смотрели видео игроков НХЛ»

Павел Минтюков рассказал о своем прогрессе в Северной Америке.

18-летний защитник был выбран под общим 10-м номером на драфте НХЛ.

В 67 матчах регулярного чемпионата OHL за «Сагино» он набрал 62 (17+45) очка при 28 минутах штрафа и полезности «минус 14».

– Скауты вас называют атакующим защитником. В каком возрасте стали раскрываться ваши атакующие навыки? До этого сезона у вас было не так много очков.

– Наверное, атакующим защитником я стал уже в Онтарио. У нас была система, при которой защитники активно должны были подключаться к атакам. Мы много работали с главным тренером над развитием атакующих навыков.

Он мне много времени уделял, была личная работа. Мы смотрели видео игроков почти каждый день, разбирали мои ошибки, обсуждали, что надо улучшить и так далее, – сказал Минтюков.

Николишин о Минтюкове: «В Канаде тренеры плотно занимаются подготовкой игроков. У нас этого, увы, не делают»