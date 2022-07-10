Минтюков об отъезде в Северную Америку: «С Ротенбергом провели беседу. Сказали, что все будет зависеть от меня»

Павел Минтюков высказался о разговоре с .

18-летний защитник был выбран под общим 10-м номером на драфте .

В 67 матчах регулярного чемпионата OHL за «Сагино» он набрал 62 (17+45) очка при 28 минутах штрафа и полезности «минус 14».

– Вы были одним из участников обмена «Динамо» со летом 2020 года и вместе с Лазутиным и Чибриковым оказались в Петербурге, в обратном направлении последовал Кагарлицкий. Роман Ротенберг лично уговаривал вас остаться?

– Мы провели беседу с Романом Борисовичем. Мне сказали, что все будет зависеть от меня, как себя проявлю, там и буду играть. Понятно, что нигде гарантий игроку не будут давать.

– Но вы в тот момент уже твердо решили уезжать?

– Да, мнение не мог поменять.

– Родители поддержали твое желание играть за океаном?

– Да, но это было скорее не желание, а совет от моего агентства. Я к нему прислушался, – сказал Минтюков.