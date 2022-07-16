«Монреаль» обменял Петри и Пелинга в «Питтсбург» на Мэтисона и драфт-пик

«Монреаль» и произвели обмен с участием трех хоккеистов.

«Пингвинс» получили:

защитника ;

нападающего ;

«Канадиенс» получили:

защитника ;

выбор в четвертом раунде драфта НХЛ-2023.

Петри набрал 27 (6+21) очков при полезности «минус 11» в 68 матчах чемпионата НХЛ в прошлом сезоне. Он перешел в из «Эдмонтона» по ходу сезона-2014/15. Контракт 34-летнего американца с кэпхитом 6,250 миллиона долларов будет действовать до конца сезона-2024/25.

Контракт 23-летнего Пелинга с кэпхитом 750 тысяч долларов рассчитан до конца следующего сезона. Форвард записал на свой счет 17 (9+8) баллов при полезности «минус 21» в 57 играх прошлого чемпионата.

Мэтисон набрал 31 (11+20) балл за результативность при полезности «плюс 12» в 74 матчах минувшего чемпионата НХЛ. В плей-офф добавил в свой актив 6 (1+5) очков в 7 играх при полезности «минус 1».

Контракт 28-летнего канадца с окладом 4,875 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.