Ткачев о «Лос-Анджелесе»: «В клубе мне говорили, что к русским хорошо относятся, все прошлые эпизоды – случайность. Может, уже закономерность?»

высказался об отношении к российским игрокам в «Лос-Анджелесе».

Форвард не смог закрепиться в «Кингс», провел большую часть сезона в АХЛ и перешел в .

– У Тодда Маклеллана были проблемы даже с Ильей Ковальчуком. Не заиграл в «Лос-Анджелесе» .

Видите ли вы в этом закономерность? Может быть, это к русским такое отношение?

– Я слышал, конечно, разное. Но напрямую мне в клубе говорили, что они к русским хорошо относятся, и все прошлые эпизоды – это случайность. Но если один, два, три… Может, уже закономерность?

Дай бог, чтобы следующий русский, который окажется в , смог заиграть и опровергнуть все домыслы, – сказал Ткачев.