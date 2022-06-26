Ткачев о «Лос-Анджелесе»: «В клубе мне говорили, что к русским хорошо относятся, все прошлые эпизоды – случайность. Может, уже закономерность?»

Теги Авангард Лос-Анджелес Илья Ковальчук НХЛ КХЛ Тодд Маклеллан Николай Прохоркин Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Владимир Ткачев высказался об отношении к российским игрокам в «Лос-Анджелесе». 

Форвард не смог закрепиться в «Кингс», провел большую часть сезона в АХЛ и перешел в «Авангард»

 – У Тодда Маклеллана были проблемы даже с Ильей Ковальчуком. Не заиграл в «Лос-Анджелесе» Николай Прохоркин.

Видите ли вы в этом закономерность? Может быть, это к русским такое отношение?

– Я слышал, конечно, разное. Но напрямую мне в клубе говорили, что они к русским хорошо относятся, и все прошлые эпизоды – это случайность. Но если один, два, три… Может, уже закономерность?

Дай бог, чтобы следующий русский, который окажется в «Лос-Анджелесе», смог заиграть и опровергнуть все домыслы, – сказал Ткачев. 

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