Ткачев про «Авангард»: «Рад оказаться в родной команде. В Северной Америке указали на мои ошибки – это принесет пользу, думаю»

ответил на вопрос о переходе в .

– Расскажите, были ли какие-то предложения, звали ли вас, могли бы вы раньше здесь оказаться?

– Были предложения от других клубов, но я выбрал Омск. Я здесь и ни о чем не жалею. Рад оказаться в родной команде. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы помочь клубу.

– Что вам дал год в Северной Америке. В чем вы стали лучше, сильнее?

– В первую очередь в борьбе. Там мне указали мои ошибки, я старался поменяться, исправлял их. Думаю, это принесет пользу.

– В одном из недавних интервью вы сказали, что были готовы подписать контракт больше, чем на год. Что помешало: желание вернуться в Америку или есть другие причины?

– Я готов был подписать контракт на два-три года, у меня были предложения. Отыграю этот сезон, а там посмотрим.

– Вы поиграли в . С кем у вас остались хорошие отношения, с кем поддерживаете связь?

– Со всей командой, меня приняли там хорошо. Я доигрывал сезон в , с ребятами поддерживаю общение, – сказал нападающий омского клуба.