«Каролина» подписала экс-форварда «Сочи» и СКА Стремвалля на год. У шведа 60 шайб за 3 года в КХЛ, он был интересен «Салавату»

«Каролина» подписала экс-форварда «Сочи» и СКА Мальте Стремвалля на год.
Соглашение с 27-летним шведом является двусторонним (зарплата в НХЛ 750 тысяч долларов, в АХЛ – 150 тысяч, гарантированный минимум за сезон – 175 тысяч).
В минувшем сезоне Стремвалль играл за минское «Динамо», набрав 32 (19+13) очка в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
За 3 сезона в лиге в его активе 103 (60+43) очка в 151 матче в регулярках и Кубке Гагарина.
В межсезонье сообщалось о том, что игроком интересовался «Салават Юлаев».