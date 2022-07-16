«Каролина» подписала экс-форварда «Сочи» и СКА Стремвалля на год. У шведа 60 шайб за 3 года в КХЛ, он был интересен «Салавату»

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«Каролина» подписала экс-форварда «Сочи» и СКА Мальте Стремвалля на год.

Соглашение с 27-летним шведом является двусторонним (зарплата в НХЛ 750 тысяч долларов, в АХЛ – 150 тысяч, гарантированный минимум за сезон – 175 тысяч). 

В минувшем сезоне Стремвалль играл за минское «Динамо», набрав 32 (19+13) очка в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ

За 3 сезона в лиге в его активе 103 (60+43) очка в 151 матче в регулярках и Кубке Гагарина. 

В межсезонье сообщалось о том, что игроком интересовался «Салават Юлаев»

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