Стремвалль может перейти в «Салават». Швед набрал 96 очков в 137 матчах в КХЛ

«Салават Юлаев» проявляет интерес к шведскому нападающему.
В сферу интересов уфимского клуба попал форвард Мальте Стремвалль, сообщает «ГорОбзор.Ру».
Нынешний сезон Стремвалль провел в составе минского «Динамо», став вторым бомбардиром команды, набрав 32 (19+13) очка в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
Ранее стало известно, что контракт хоккеиста и клуба из Беларуси был расторгнут.
Помимо «Динамо», в лиге Стремвалль играл за «Сочи» и СКА. В общей сложности шведский нападающий записал на свой счет 96 (56+40) очков в 137 играх в КХЛ.