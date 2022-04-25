Стремвалль может перейти в «Салават». Швед набрал 96 очков в 137 матчах в КХЛ

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«Салават Юлаев» проявляет интерес к шведскому нападающему.

В сферу интересов уфимского клуба попал форвард Мальте Стремвалль, сообщает «ГорОбзор.Ру».

Нынешний сезон Стремвалль провел в составе минского «Динамо», став вторым бомбардиром команды, набрав 32 (19+13) очка в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ

Ранее стало известно, что контракт хоккеиста и клуба из Беларуси был расторгнут.

Помимо «Динамо», в лиге Стремвалль играл за «Сочи» и СКА. В общей сложности шведский нападающий записал на свой счет 96 (56+40) очков в 137 играх в КХЛ.

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