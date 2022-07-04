Мильштейн стал агентом Сергачева – через сезон у Михаила истекает контракт с «Тампой». Дэн также ведет дела Кучерова и Василевского

Российский защитник «Тампы» сменил агента.
Теперь Дэн Мильштейн будет представлять интересы Михаила Сергачева. Ранее агентом хоккеиста был Марк Гандлер.
Мильштейн также ведет дела двух других российских игроков «Лайтнинг» – форварда Никиты Кучерова и вратаря Андрея Василевского.
Стоит отметить, что у 24-летнего Сергачева через сезон истекает соглашение с «Тампой», по которому его кэпхит составляет 4,8 миллиона долларов.
Сергачев выиграл два Кубка Стэнли в составе «молний».
В прошедшем сезоне он набрал 38 (7+31) очков при полезности «плюс 5» в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 10 (2+8) баллов при полезности «плюс 7» в 23 играх.