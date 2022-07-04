Мильштейн стал агентом Сергачева – через сезон у Михаила истекает контракт с «Тампой». Дэн также ведет дела Кучерова и Василевского

Теги Тампа-Бэй НХЛ Марк Гандлер Никита Кучеров Андрей Василевский Михаил Сергачев Дэн Мильштейн Хоккей

Российский защитник «Тампы» сменил агента.

Теперь Дэн Мильштейн будет представлять интересы Михаила Сергачева. Ранее агентом хоккеиста был Марк Гандлер.

Мильштейн также ведет дела двух других российских игроков «Лайтнинг» – форварда Никиты Кучерова и вратаря Андрея Василевского.

Стоит отметить, что у 24-летнего Сергачева через сезон истекает соглашение с «Тампой», по которому его кэпхит составляет 4,8 миллиона долларов.

Сергачев выиграл два Кубка Стэнли в составе «молний».

В прошедшем сезоне он набрал 38 (7+31) очков при полезности «плюс 5» в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 10 (2+8) баллов при полезности «плюс 7» в 23 играх.

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