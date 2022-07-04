Мильштейн стал агентом Сергачева – через сезон у Михаила истекает контракт с «Тампой». Дэн также ведет дела Кучерова и Василевского

Российский защитник «Тампы» сменил агента.

Теперь Дэн Мильштейн будет представлять интересы . Ранее агентом хоккеиста был .

Мильштейн также ведет дела двух других российских игроков «Лайтнинг» – форварда и вратаря Андрея Василевского.

Стоит отметить, что у 24-летнего Сергачева через сезон истекает соглашение с , по которому его кэпхит составляет 4,8 миллиона долларов.

Сергачев выиграл два Кубка Стэнли в составе «молний».

В прошедшем сезоне он набрал 38 (7+31) очков при полезности «плюс 5» в 78 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф на его счету 10 (2+8) баллов при полезности «плюс 7» в 23 играх.