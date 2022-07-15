Дементьев о контракте Сергачева: «Он достоин этих денег: игрой, перспективой, помощью «Тампе». Один из лучших российских защитников»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Алексей Дементьев Илья Любушкин Никита Задоров Илья Самсонов Михаил Сергачев Хоккей

Алексей Дементьев высказался о новом контракте Михаила Сергачева с «Тампой».

24-летний российский защитник ранее подписал новое соглашение с «Лайтнинг» на восемь лет, по которому его средняя зарплата составит 8,5 миллиона долларов в год. Контракт начнет действовать в сезоне-2023/24.

– Я рад за Михаила Сергачева, что он подписал такой контракт.

Он достоин этих денег – своей игрой, перспективой, помощью команде. У него уже два Кубка Стэнли в достаточно юном возрасте. Он уже заявивший о себе хоккеист, один из лучших российских защитников.

Сергачев еще долго может выступать за сборную России, и дай Бог, чтобы нам дали возможность играть на международных турнирах, – сказал Дементьев.

– Первый день трансферного окна показывает, что россияне востребованы в НХЛ.

– Это говорит о том, что бизнес есть бизнес и что политические нюансы не влияют на выбор игроков командами. Илья Самсонов, Илья Любушкин и другие ребята быстро нашли себе новые команды.

Я рад за Никиту Задорова, что он подписал новый контракт с «Калгари». Так что для всех все идет по намеченному плану. Дай Бог всем здоровья и тех контрактов, которые они заслуживают и хотят получить, – сказал хоккейный агент.

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