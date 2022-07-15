Сергачев о поражении в финале плей-офф: «Колорадо» оказался быстрее. «Тампа» немножко недотянула, они были лучше»

высказался о поражении «Тампы» от «Колорадо» (2-4) в финале Кубка Стэнли.

— Команда три года подряд играла в финале Кубка Стэнли. Является ли усталость, накопленная за это время, причиной поражения «Тампы»?

— Думаю, было бы глупо все пенять на усталость. В финале ты играешь без задних ног, у тебя всегда открывается дыхание. оказался быстрее. немножко недотянула, они были лучше.

Большое количество игр было одной из причин травм, которые обнаружились после финала. Этот плей-офф был для меня особенным. На уколы ребят, на которых они играли, было неприятно смотреть, но ты видишь, как ребята хотят выходить на лед и играть, – сказал защитник «Лайтнинг».