Сергей Федотов о контракте Сергачева на 8,5 млн долларов в год: «Это переплата из переплат. Он будет лучше Хедмана? Абсолютно не уверен»

Бывший скаут сборной России считает, что переплатила .

24-летний российский защитник ранее подписал новое соглашение с «Лайтнинг» на восемь лет, по которому его средняя зарплата составит 8,5 миллиона долларов в год. Контракт начнет действовать в сезоне-2023/24.

«Меня очень удивил контракт Миши Сергачева. Даже не Годро и «Коламбус», а именно это. Это было единственное, что я прям: «Ни фига себе».

Где-то 2,5 миллиона долларов переплата за каждый год. Это их проблемы, это проблемы Брисбуа, это молодец , это молодец Миша, который теперь обеспечен на долгие годы.

Но логика чисто спортивная, клубная – я не совсем понимаю. Как Дэн сказал, что они видят у него гениальную перспективу. Не знаю.

Прошлый год и этот – движения какого-то вперед особо не было. Статика. Он будет лучше ? Абсолютно не уверен.

То есть это переплата из переплат. И не просто на полмиллиона. Всегда можно говорить: полмиллиона, миллион, туда-сюда, какие-то свои основания, хорошая работа агента. Но здесь просто явная переплата», – сказал .

Большая миграция вратарей, активность «Детройта» и «Тампы», загадочный выбор Годро. Главное – о переходах в НХЛ в первый день рынка