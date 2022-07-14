Сергачев о том, куда потратит 68 млн долларов: «Я не банкир, в акциях не разбираюсь. Самое простое – вложиться в недвижимость»

рассказал, как распорядится деньгами от нового контракта с .

24-летний российский защитник ранее подписал новое соглашение с «Лайтнинг» на восемь лет, по которому его средняя зарплата составит 8,5 миллиона долларов в год. Контракт начнет действовать в сезоне-2023/24.

– Как прошли переговоры по новому контракту?

– Переговоры прошли легко. Сразу после сезона, через два дня, встретились с генеральным менеджером, обсудили плей-офф. Он сказал, что ему понравилась моя игра, и он очень хочет меня подписать.

Дальше дело было уже за моим агентом. Переговоры прошли очень гладко и легко. Для меня очень важно было остаться на долгий срок в клубе.

Я понимаю, что это большая ответственность, но для меня это многое значит. Я хочу развиваться, выигрывать кубки и индивидуальные награды.

– Вы теперь зарабатываете больше лидера «Тампы» . Будут ли подколы в команде на этот счет?

– Вся команда меня поздравила и, в первую очередь, сам Хедман. Подколы были и будут. Это часть нашей команды.

Все понимают, что это бизнес и как он работает. Я не просил больше, чем у Хедмана. Так прошли переговоры. Надеюсь, Хедман не обиделся. Он понимает, как это работает.

– За восемь лет вы заработаете 68 млн долларов. Куда их потратите?

– Вложу. У меня, слава Богу, все есть, поэтому большие траты не планирую. Я не банкир, в акциях не разбираюсь. Самое простое – вложиться в недвижимость.

– Но вы понимаете, что обеспечили себя и свою семью на всю жизнь?

– Так глубоко над этим я не думал. Контракт вступит в силу только через год. Но не буду лукавить – мне приятно.

Для меня этот контракт – мотивация доказать, что я могу быть лучшим, оправдать вложенные в меня средства, – сказал Сергачев.

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