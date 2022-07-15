Кочетков о Северной Америке: «Такая культура, что тебе не скажут негатива, пытаются выстроить на позитиве. Я не знал английского, не просил со мной поговорить»

высказался относительно корректного общения в Северной Америке.

– Многие рассказывают истории из Северной Америки, когда им в клубе говорят одно, а по факту делают другое. У вас что-то подобное было?

– Как бы смешно это ни было, но я не знал английского, и я никого не просил со мной поговорить, и мне никто ничего не обещал. Со мной пытались поговорить, я что-то понимаю, могу ответить.

Важную информацию мне переводили, но там все равно такая культура, что тебе не скажут негатива. Все пытаются выстроить на позитиве.

Я приехал, нормально играл, меня не трогали, я никого не трогал – все хорошо было. Когда в приехал, мне тренер вратарей говорил, когда готовым быть, на льду с ним какие-то хоккейные темы обсуждали.

Допустим, в Нижнем Новгороде со мной очень много общались. И Сандис Озолиньш, и , и Владимир Николаевич Куликов. Все знали, что я уеду после окончания сезона.

Тренерский штаб там со мной таскался, английский меня заставляли учить. Но в то же время могли и сказать что-то в той манере, в которой считают нужным.

А там все равно другой менталитет, я слушал, что говорят, но я и так понял, зачем я здесь, для чего. Какими-то надеждами себя не тешил, что говорят – старался выполнять, приспосабливаться к их культуре, – сказал вратарь системы «Каролины» и выигравший Кубок Колдера с «Чикаго Вулвс».