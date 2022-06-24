Мышкин о Кочеткове: «В КХЛ его по большому счету не замечали. Сейчас он в порядке в финале АХЛ, пресса уже в восторге»

считает, что не замечали в .

Сейчас 22-летний вратарь играет за фарм-клуб «Каролины» в финале плей-офф . В третьем матче серии он сыграл на ноль, отразив 36 бросков.

ведет в серии с фарм-клубом «Сент-Луиса» («Спрингфилдом») со счетом 2-1.

– Интересная история – с молодым Кочетковым, лучшим вратарем молодежного чемпионата мира. Несколько лет в КХЛ его по большому счету не замечали, ставка делалась на опытных вратарей.

Но вот весной он поехал за океан, уже проявил себя в «Каролине», сейчас в полном порядке в финале плей-офф АХЛ. Пресса уже в восторге, хотя полгода назад Кочеткова и не вспоминала.

– Тревожная для нас история?

– Без сомнений. Нам нужно более внимательно следить за молодыми вратарями, давать им больше шансов. Впрочем и сами эти вратари должны лучше себя проявлять, жестче вести конкуренцию, – сказал бывший вратарь сборной СССР и экс-тренер вратарей сборной России.