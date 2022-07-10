Кочетков о конфликтах с Маршандом и другими: «Кажется, что я придурок, но там не было другого варианта. В АХЛ тренер говорил – молодчик»

рассказал о стычке с и своем агрессивном стиле игры.

Вратарь ответил на вопросы в телеграм-канале «Черкас Атлант».

«Почему никто не заступился во время стычки с Маршандом? Не знаю, может, меня в команде не любят (с улыбкой).

Думаю, там стычки как таковой так и не получилось. Он вроде меня подтолкнул, а я даже не видел, что это Маршанд. Я ответил. Потом смотрю – Маршанд. Сразу подумал, что он сейчас что-то сделает, и я на опережение оттолкнул его, по рукам получил – все, разъехались.

Как я понял, или мне объяснял, что мы, наоборот, должны были не отвечать на эту тему, чтобы зарабатывать удаления. Потому что все прекрасно знают, кто есть кто. Там в такие грязноватые ребята и провоцируют прилично. Это все обсуждается на встречах в команде, но я не участвовал, так как по-английски не умею говорить.

Как тренеры реагировали на мои конфликты? В АХЛ меня вообще хвалил тренер, говорил, молодчик, как будто я тимплейер (командный игрок – прим. Sports.ru). На самом деле моменты, когда я реагировал, это так кажется, что я придурок, а так во всех конфликтах не было другого варианта.

А в после Маршанда – я же вышел на замену в том матче – ко мне подъехал Свеч и сказал, что у нас остался один вратарь и если мне сейчас накидают, то придется опять заливщику вставать. Поэтому больше я так не делал», – сказал Кочетков.

У Кочеткова случился конфликт с Маршандом. Они обменялись ударами клюшками

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