Агент Романова про «Айлендерс»: «У меня великолепные отношения с Ламорелло, но мы несколько ограничены в маневрах»

Агент Александра Романова высказался о переговорах с «Айлендерс».
«Из всех российских клиентов мне осталось подписать только Романова. Как вы знаете, Романов на днях был обменян из «Монреаля» в «Нью-Йорк Айлендерс». Нам предстоят переговоры.
К сожалению, у Саши не будет права подавать в арбитраж еще два года. Если вы помните, он в 2020 году приехал в «пузырь» в расположение «Монреаля», и нам удалось сжечь один год его контракта новичка, что поможет зарабатывать больше денег и быстрее даст односторонний договор, а не двусторонний контракт новичка.
Но минус в том, что два года – без права на арбитраж.
Помимо этого, Романов не может получить оффер-шит, то есть его не может выкупить другой клуб, как в прошлом году «Каролина» сделала с Котканиеми.
У меня великолепные отношения с генменеджером «Айлендерс» Лу Ламорелло. Мы работаем много лет, а недавно подписали Илью Сорокина.
Уверен, у нас переговоры пройдут хорошо. Но, к сожалению, в истории с Романовым мы несколько ограничены в маневрах», – сказал Дэн Мильштейн.
Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил двулетний контракт Романову на 120 миллионов рублей.