Агент Романова про «Айлендерс»: «У меня великолепные отношения с Ламорелло, но мы несколько ограничены в маневрах»

Агент Александра Романова высказался о переговорах с «Айлендерс».

«Из всех российских клиентов мне осталось подписать только Романова. Как вы знаете, Романов на днях был обменян из в «Нью-Йорк Айлендерс». Нам предстоят переговоры.

К сожалению, у Саши не будет права подавать в арбитраж еще два года. Если вы помните, он в 2020 году приехал в «пузырь» в расположение «Монреаля», и нам удалось сжечь один год его контракта новичка, что поможет зарабатывать больше денег и быстрее даст односторонний договор, а не двусторонний контракт новичка.

Но минус в том, что два года – без права на арбитраж.

Помимо этого, Романов не может получить оффер-шит, то есть его не может выкупить другой клуб, как в прошлом году «Каролина» сделала с Котканиеми.

У меня великолепные отношения с генменеджером «Айлендерс» . Мы работаем много лет, а недавно подписали Илью Сорокина.

Уверен, у нас переговоры пройдут хорошо. Но, к сожалению, в истории с Романовым мы несколько ограничены в маневрах», – сказал .

Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил двулетний контракт Романову на 120 миллионов рублей.