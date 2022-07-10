Ламорелло о Романове: «Айлендерс» получили защитника в топ-4. У него есть потенциал стать еще лучше»

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Лу Ламорелло уверен, что Александр Романов будет прибавлять в «Айлендерс»

Клуб из Нью-Йорка выменял российского защитника у «Монреаля» перед драфтом НХЛ, отдав общий 13-й выбор. 

«У нас появилась возможность заполучить 22-летнего защитника в топ-4. Он обладает отменным характером и выдающимся духом соперничества.

Мы достаточно поиграли против него, чтобы убедиться в этом. Он продолжает свое развитие, продолжает расти. У него есть потенциал стать еще лучше. 

Было ли проще отдать выбор в первом раунде за молодого игрока? Без вопросов. Кого бы мы ни выбрали под 13-м номером, это два-три года до попадания в НХЛ», – сказал генеральный менеджер «Айлендерс». 

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