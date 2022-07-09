Дэн Мильштейн: «Романов крепко спал, когда случился обмен в «Айлендерс». Ламорелло пять раз звонил»

Дэн Мильштейн рассказал, что Александр Романов спал, когда его обменяли в «Айлендерс».
– При каких обстоятельствах «Канадиенс» обменяли защитника Александра Романова в «Айлендерс»?
– Мне тут же написал генменеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло. Я с ним встречался за пару дней до драфта.
В тот момент мы Сашу Романова даже не обсуждали. Мы говорили о другом защитнике, который выходит на рынок свободных агентов.
Но Ламорелло наблюдал за Романовым с тех пор, как он приехал в НХЛ – кстати, вместе с Ильей Сорокиным, который защищает ворота «Айлендерс».
Лу даже не думал, что может получить Сашу. Но Романов претендует на хороший контракт, а у «Монреаля» совсем нет денег под потолком зарплат. И там думают, как усилить атаку.
Поэтому «Канадиенс» пришли к решению обменять Романова, а Ламорелло оказался тут как тут, потому что на Александра претендовали еще несколько клубов.
Но сделка родилась в четверг. Даже сам Саша ничего не подозревал, а крепко спал, когда случился обмен. Ламорелло уже пять раз звонил, желая лично поздравить Романова с переходом, – сказал агент.