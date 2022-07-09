Дэн Мильштейн: «Романов крепко спал, когда случился обмен в «Айлендерс». Ламорелло пять раз звонил»

Дэн Мильштейн рассказал, что Александр Романов спал, когда его обменяли в .

– При каких обстоятельствах «Канадиенс» обменяли защитника в «Айлендерс»?

– Мне тут же написал генменеджер «Айлендерс» . Я с ним встречался за пару дней до драфта.

В тот момент мы Сашу Романова даже не обсуждали. Мы говорили о другом защитнике, который выходит на рынок свободных агентов.

Но Ламорелло наблюдал за Романовым с тех пор, как он приехал в – кстати, вместе с Ильей Сорокиным, который защищает ворота «Айлендерс».

Лу даже не думал, что может получить Сашу. Но Романов претендует на хороший контракт, а у совсем нет денег под потолком зарплат. И там думают, как усилить атаку.

Поэтому «Канадиенс» пришли к решению обменять Романова, а Ламорелло оказался тут как тут, потому что на Александра претендовали еще несколько клубов.

Но сделка родилась в четверг. Даже сам Саша ничего не подозревал, а крепко спал, когда случился обмен. Ламорелло уже пять раз звонил, желая лично поздравить Романова с переходом, – сказал агент.