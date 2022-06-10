Палат – 1-й игрок в истории НХЛ с 2 победными шайбами на 59-й или 60-й минуте в одном плей-офф

Палат – 1-й игрок в истории с 2 победными шайбами на 59-й и 60-й минуте в одном плей-офф.

Чешский форвард «Тампы» принес команде победу в пятом матче финала Восточной конференции с (3:1, 3-2).

Он забросил шайбу на 59-й минуте – за 1:50 до завершения основного времени матча.

В третьем матче этой серии стал автором победной шайбы, отличившись на 60-й минуте.

Он стал первым игроком в истории НХЛ с двумя победными голами на 59-й или 60-й минуте в одном розыгрыше плей-офф.

В последние 5 минут по 2 победных гола за один плей-офф забивали еще Док Ромнес («Чикаго», 1938 год), Матс Нэслунд («Монреаль», 1985), Марк Рекки («Питтсбург», 1991) и («Оттава», 2002).

С учетом шайбы Росса Колтона во втором матче серии с «Флоридой» (4-0, 2-й раунд) у «Тампы» в этом плей-офф стало 3 победных шайбы, заброшенных в последние 2 минуты основного времени.

Это второй случай в истории НХЛ – впервые такое удалось в чемпионском 1995 году (отличились Джим Дауд, Клод Лемье и Скотт Стивенс).

Форвард «Тампы» Палат забил 11-й победный гол в плей-офф за карьеру. Среди действующих игроков больше лишь у Павелски и Малкина