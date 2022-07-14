Макс Пачиоретти: «Каролина» близка к Кубку Стэнли, в плей-офф переигрывала «Рейнджерс» всю серию. Все говорят, что Бринд′Амор – один из лучших в НХЛ»

считает «Каролину» претендентом на победу в Кубке Стэнли.

33-летний хоккеист перешел в «Харрикейнс» из «Вегаса» в результате обмена.

«В хоккейном аспекте я взволнован перед возможностью, которая мне представилась. Я попал в трудолюбивую команду, которая хочет выигрывать.

Все говорят о том, что тренер является одним из лучших в , если не лучшим. «Харрикейнс» застали лигу врасплох в последние пару лет своей усердной работой.

Эта команда очень близка [к Кубку Стэнли]. Считаю, что переигрывала всю серию в плей-офф.

Я играл в командах, которые были близки [к победе]. Бывает, что не хватает одного или двух шагов, когда ты так близко. И нужно добавить одного или двух парней для помощи глубине состава.

В этой команде нет лишнего груза. Все идут в правильном направлении.

Уровень мастерства зашкаливает, но должна быть глубина, которая позволит двигаться вперед. Надеюсь, смогу помочь в этом отношении», – сказал Пачиоретти.