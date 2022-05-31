Тренер «Каролины» о 2:6 с «Рейнджерс»: «Провели отличный 1-й период, но они дважды забили – это было убийственно. Какой-то рекорд»

Тренер «Каролины» прокомментировал вылет своей команды из плей-офф.

Команда проиграла седьмой матч в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (2:6, 3-4).

«Та же самая история. Считаю, что мы провели отличный первый период. Но они дважды забили в большинстве, и это было убийственно, потому что я действительно считаю, что мы хорошо играли.

В этом плане, наверное, в серии случился какой-то рекорд», – сказал .

Отметим, что в первой 20-минутке «Харрикейнс» перебросали со счетом 16:11.