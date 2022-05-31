Тренер «Каролины» о 2:6 с «Рейнджерс»: «Провели отличный 1-й период, но они дважды забили – это было убийственно. Какой-то рекорд»

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли Род Бринд′Амор НХЛ Хоккей

Тренер «Каролины» прокомментировал вылет своей команды из плей-офф. 

Команда проиграла седьмой матч в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (2:6, 3-4). 

«Та же самая история. Считаю, что мы провели отличный первый период. Но они дважды забили в большинстве, и это было убийственно, потому что я действительно считаю, что мы хорошо играли. 

В этом плане, наверное, в серии случился какой-то рекорд», – сказал Род Бринд’Амор

Отметим, что в первой 20-минутке «Харрикейнс» перебросали «Рейнджерс» со счетом 16:11. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные