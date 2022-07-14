«Вегас» обменял Пачиоретти и Кохлана в «Каролину». «Харрикейнс» ничего не отдали взамен, «Голден Найтс» освободили 7,7 млн в платежке

Макс Пачиоретти и Дилан Кохлан перешли в «Каролину» из «Вегаса».
«Голден Найтс» обменяли нападающего и защитника в «Харрикейнс» на так называемую «будущую компенсацию».
Формально «ураганы» ничего не отдали взамен в рамках этой сделки, так как задача «Вегаса» состояла в том, чтобы освободить место под потолком зарплат.
Тем самым данный трейд позволил «рыцарям» освободить 7,7 миллиона долларов в своей платежной ведомости.
Контракт 33-летнего Пачиоретти с кэпхитом 7 миллионов долларов рассчитан до конца сезона-2022/23. Форвард записал на свой счет 37 (19+18) очков в 39 матчах прошедшего чемпионата НХЛ.
Соглашение 24-летнего Кохлан с окладом 762,500 также рассчитан до конца сезона-2022/23. Защитник набрал 13 (3+10) баллов в 59 играх прошлого сезона.
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