Кравчук о Сергачеве: «Молодой, с хорошим послужным списком, играет много в равных составах, меньшинстве. Разумно было подписать его»

Игорь Кравчук считает разумным решение «Тампы» подписание контракта с Михаилом Сергачевым.
«Сергачев – молодой, с хорошим послужным списком, играет много в равных составах, меньшинстве, забивает в том числе при игре «пять на пять».
Естественно, его было разумно подписать на долгосрочный контракт.
Сыграл он очень здорово, включая плей-офф. Это уже опытный, нужный команде игрок», – считает двукратный олимпийский чемпион.
Большая миграция вратарей, активность «Детройта» и «Тампы», загадочный выбор Годро. Главное – о переходах в НХЛ в первый день рынка