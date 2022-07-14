Кравчук о Сергачеве: «Молодой, с хорошим послужным списком, играет много в равных составах, меньшинстве. Разумно было подписать его»

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Игорь Кравчук считает разумным решение «Тампы» подписание контракта с Михаилом Сергачевым.

«Сергачев – молодой, с хорошим послужным списком, играет много в равных составах, меньшинстве, забивает в том числе при игре «пять на пять».

Естественно, его было разумно подписать на долгосрочный контракт.

Сыграл он очень здорово, включая плей-офф. Это уже опытный, нужный команде игрок», – считает двукратный олимпийский чемпион.

Большая миграция вратарей, активность «Детройта» и «Тампы», загадочный выбор Годро. Главное – о переходах в НХЛ в первый день рынка

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