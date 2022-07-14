Мильштейн о контракте Сергачева на 68 млн долларов: «Тампа» видит в Мише грандиозный потенциал. Кто сказал, что он на эти деньги не сыграет?»

Агент Дэн Мильштейн рассказал о том, как Михаил Сергачев подписал новый контракт с .

24-летний российский защитник подписал соглашение с «Лайтнинг» на восемь лет, по которому его средняя зарплата составит 8,5 миллиона долларов в год.

– Защитник «Тампы» подписал восьмилетний контракт на 68 млн долларов. В среднем 8,5 млн за сезон – это сделка века. Как удалось ее заключить?

– Когда мы начали работать с Мишей Сергачевым, то разговор с генменеджером «Тампы» сразу зашел о том, чтобы подписать контракт за год до истечения старого. Так было и с Василевским, и с Кучеровым. Всегда лучше, когда ребята играют и не забивают себе голову разными вопросами о деньгах.

Когда ушел Райан Макдона и у «Тампы» освободились финансы под потолком, было понятно, что Сергачев получит большой контракт. Он не первый год выступает в «Лайтнинг», с ним были завоеваны два Кубка Стэнли. Ему только 24 года, и в Мише видят грандиозный потенциал.

По самому контракту мы договорились быстро. Дольше обсуждали нюансы – размер бонусов, пункт о том, что клуб не может сделать обмен без согласия игрока…

– Это рекордный контракт для российского защитника в истории . Не будет ли на Сергачева излишнее давление в связи с этим? Он теперь получает больше, чем Виктор Хедман.

– Давление будет, но кто сказал, что Сергачев на эти деньги не сыграет? Я ему посоветовал: «Миша, во время сезона поступай, как Никита Кучеров и Андрей Василевский, – сотри свои соцсети, перестань все читать из прессы. Брать лишнее в голову не надо. Просто играй в хоккей», – сказал Мильштейн.