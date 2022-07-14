Сергачев о 80 млн в платежке «Тампы» на 10 игроков: «Генменеджер разберется с этой небольшой проблемой. О таких делах в команде не разговариваем»

ответил на вопрос о ситуации с заполненной платежной ведомостью «Тампы».

24-летний российский защитник ранее подписал новое соглашение с «Лайтнинг» на восемь лет, по которому его средняя зарплата составит 8,5 миллиона долларов в год. Контракт начнет действовать в сезоне-2023/24.

– Через сезон в платежке у «Тампы» будет почти 80 миллионов на 10 игроков. Как собираетесь играть вдесятером?

– Хах, мы уже играли на самом деле в четыре защитника в этом году против «Лос-Анджелеса». Ничего страшного. Я сыграл 28 минут, – 32.

В принципе вытерпели, но на самом деле это вопрос не ко мне, а к генменеджеру (Жюльену Брисбуа).

Как я уже сказал, назвал его волшебником. Поэтому кажется, он разберется с этой небольшой проблемой, но о таких делах мы с командой не разговариваем.

Самое главное – знаем, что в этом сезоне у нас все нормально с командой и что мы будем играть. А о следующем сезоне уже будем думать потом.

– Следил за рынком ? Что можешь сказать о переходе Джонни Гордо в ?

– Следил за тем, кого куда подписывают. А контракт Гордо – даже не знаю, что сказать. Это большой мастер, который выбил 115 очков, и захотел поехать в другой клуб. Получил 10 миллионов.

Насколько я знаю, у него было достаточно вариантов, потому что на такого мастера всегда есть спрос.

Как бы я поступил? Думаю, у меня такой ситуации никогда не произойдет, потому что я все лучшие годы отдал и очень рад этому, – передает слова Сергачева корреспондент Sports.ru Александра Лихачева.

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