Сергачев о генменеджере «Тампы»: «Мы все можем назвать его волшебником»

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Михаил Сергачев предложил называть волшебником генерального менеджера «Тампы».

Ранее стало известно, что 24-летний российский защитник подписал новое соглашение с «Лайтнинг» на восемь лет, по которому его средняя зарплата составит 8,5 миллиона долларов в год.

Также 13 июля «молнии» подписали еще два долгосрочных контракта – с форвардом Энтони Сирелли (на 8 лет с зарплатой 6,25 млн долларов в год) и защитником Эриком Чернаком (на 8 лет с зарплатой 5,2 млн долларов в год).

«Думаю, мы все можем назвать его волшебником», – ответил Сергачев о Жюльене Брисбуа.

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