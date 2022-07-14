Сергачев о генменеджере «Тампы»: «Мы все можем назвать его волшебником»

предложил называть волшебником генерального менеджера .

Ранее стало известно, что 24-летний российский защитник подписал новое соглашение с «Лайтнинг» на восемь лет, по которому его средняя зарплата составит 8,5 миллиона долларов в год.

Также 13 июля «молнии» подписали еще два долгосрочных контракта – с форвардом Энтони Сирелли (на 8 лет с зарплатой 6,25 млн долларов в год) и защитником Эриком Чернаком (на 8 лет с зарплатой 5,2 млн долларов в год).

«Думаю, мы все можем назвать его волшебником», – ответил Сергачев о .

Жиру – в «Оттаве», Михеев – в «Ванкувере», Самсонов – в «Торонто», Годро все еще без контракта. Первый день рынка свободных агентов НХЛ