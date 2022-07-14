Генменеджер «Чикаго» о возможных обменах Тэйвса и Кэйна: «Нельзя собрать команду НХЛ только из молодежи. Опытные хоккеисты нужны»

Генеральный менеджер ответил на вопрос о возможных обменах и .

Кайл Дэвидсон считает, что для «Блэкхокс» более полезно, чтобы Кэйн и Тэйвс остались в команде, а не были обменяны в другие клубы.

«По нашему мнению, ценность их нахождения в команде высока.

Мало того, что они великолепно показывают себя на льду, но их опыт, их профессионализм, то, что они знают о НХЛ, знают про образ жизни, – это неоценимо, когда в клуб приходят молодые игроки.

В команде нужны опытные хоккеисты. Нельзя собрать команду только из молодежи. Это было бы несправедливо по отношению молодым хоккеистам, поэтому важно иметь в составе таких прекрасных ветеранов.

Это необходимо в раздевалке, чтобы помочь в развитии молодых игроков», – заявил Дэвидсон.

Ранее сообщалось, что на фоне движения «Чикаго» к перестройке Кэйн обсудит с руководством клуба свои перспективы в команде.