Джонатан Тэйвс – 8-й игрок в истории «Чикаго», проведший 1000 матчей в НХЛ.
Капитан «Блэкхокс» принял участие в матче с «Флоридой» (0:4) в регулярном чемпионате.
Эта игра стала для него 1000-й в составе команды. Он набрал 844 (359+489) очков.
В текущем сезоне у Тэйвса 29 (10+19) баллов в 57 играх.
Он стал 8-м игроком в истории «Чикаго», достигшим отметки 1000 матчей.
До него это сделали Стэн Микита (1396), Данкан Кит (1192), Брент Сибрук (1114), Патрик Кэйн (1093, продолжает карьеру в клубе), Бобби Халл (1036), Эрик Нестеренко (1013) и Боб Мюррей (1008).