Тэйвс – 8-й игрок в истории «Чикаго», проведший 1000 матчей в НХЛ

– 8-й игрок в истории «Чикаго», проведший 1000 матчей в .

Капитан «Блэкхокс» принял участие в матче с «Флоридой» (0:4) в регулярном чемпионате.

Эта игра стала для него 1000-й в составе команды. Он набрал 844 (359+489) очков.

В текущем сезоне у Тэйвса 29 (10+19) баллов в 57 играх.

Он стал 8-м игроком в истории , достигшим отметки 1000 матчей.

До него это сделали Стэн Микита (1396), (1192), Брент Сибрук (1114), (1093, продолжает карьеру в клубе), Бобби Халл (1036), Эрик Нестеренко (1013) и Боб Мюррей (1008).