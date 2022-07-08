Кэйн обсудит с руководством свое будущее в «Чикаго». У американца остался год контракта с кэпхитом 10,5 млн долларов

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Звездный форвард «Чикаго» размышляет о своих перспективах в клубе.

Нападающий Патрик Кэйн и его представитель в ближайшее время встретятся с руководством «Блэкхокс».

Темой для разговора станет дальнейшее будущее 33-летнего форварда в команде.

В течение последних дней «Чикаго» сделал несколько перестановок в своем составе, в результате которых из команды ушли нападающие Алекс Дебринкет и Кирби Дак.

Контракт Кэйна с кэпхитом 10,5 миллиона долларов рассчитан еще на один год. Хоккеист выступает за «Чикаго» с 2007 года.

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