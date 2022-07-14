Дубас о Самсонове в «Торонто»: «Меня поразило, что он сам хотел однолетний контракт. Илья кажется очень мотивированным»

высказался о мотивации Ильи Самсонова.

Российский вратарь подписал однолетний контракт с «Торонто» на 1,8 миллиона долларов.

, за который Самсонов играл с 2019 года, принял решение не делать голкиперу квалификационное предложение. Из-за этого россиянин стал неограниченно свободным агентом.

«Он кажется очень мотивированным. Больше всего меня поразило то, что он сам хотел однолетний контракт.

Это не всегда характерно для игроков, испытавших шок от того, что они не получили квалификационное предложение, причем не ожидая, что такое произойдет», – сказал генеральный менеджер .

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