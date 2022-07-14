Генменеджер «Вашингтона» о Самсонове и Ванечеке: «Время ждать закончилось. У ребят хорошее будущее в НХЛ, они все еще молоды»

Генеральный менеджер прокомментировал подписание контрактов с и Чарли Линдгреном.

«Задача выхода на рынок свободных агентов состояла в том, чтобы изменить нашу вратарскую линию. Мы этого добились.

Я ощущаю себя хорошо с парнями, которых мы получили. С нетерпением жду сезона, когда они начнут играть в воротах.

Молодые ребята – и – были хороши. Есть небольшое расстройство по причине моего желания, чтобы один из них занял место первого вратаря. И казалось, что один из них сможет это сделать, но этого не произошло. И думаю, что у нас закончилось время ждать. У ребят хорошее будущее в , они все еще молоды и развиваются.

Это та ситуация, когда мы старались, но у нас больше нет времени.

Нам понравилась игра Чарли в прошлом сезоне. Матчей было не так много, но считаем, что у него есть некоторый потенциал. Поэтому мы дали ему трехлетний контракт. Он хорошо выступал, но провел мало игр. Думаем, что он может продолжать играть хорошо», – сказал Брайан Макллелан.

Большая миграция вратарей, активность «Детройта» и «Тампы», загадочный выбор Годро. Главное – о переходах в НХЛ в первый день рынка