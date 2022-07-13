Зарплата Самсонова в «Торонто» – 1,8 млн долларов

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Стали известны условия контракта Ильи Самсонова и «Торонто».

25-летний российский вратарь подписал однолетнее соглашение с «Мэйпл Лифс» на 1,8 миллиона долларов.

Ранее «Вашингтон», за который Самсонов играл с 2019 года, принял решение не делать голкиперу квалификационное предложение. Из-за этого россиянин стал неограниченно свободным агентом.

В прошедшем сезоне Самсонов провел 44 матча в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,02 шайбы и отражая 89,6% бросков.

В плей-офф голкипер сыграл 5 игр, пропуская в среднем 2,97 шайбы и отражая 91,2% бросков.

Добавим, что по контракту в «Вашингтоне» кэпхит Самсонова составлял 2 млн долларов.

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