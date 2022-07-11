Рабинер о Федотове: «В личку написал человек из хоккейной среды: «Иван – напонтованный и потерявший берега чел, не удивлюсь, что он большим людям что-то ляпнул»

Игорь Рабинер высказался о ситуации вокруг хоккеиста .

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

«На днях получил в личку письмо от человека из хоккейной среды, который всех знает и со многими общается. Он действительно обладает внутренней информацией по многим вопросам – причем прежде всего от хоккеистов. И пишет:

«Если будете писать разгромный материал о том, что за Федотова никто не вступился, чисто для справки: он сам напонтованный и потерявший берега чел, в том же ЦСКА его, насколько я знаю, мало кто котировал. И я бы даже не удивился, если суть показательной порки не отъезд в , а что он большим людям что-то дерзкое ляпнул».

Ну, вот теперь Панин вступился, который с ним играл. И думаю, дальше ситуация изменится, потому что все ждали, кто будет первым, никто не хотел принимать удар на себя. А теперь пример подан.

Не могу судить, каков Федотов в коллективе, но с прессой на Олимпиаде он общался очень хорошо. Помню, даже удивлялся, насколько глубоко парень рассуждает и хорошо формулирует для формата микст-зоны, да еще и сразу после матчей.

И с ним в воротах в этом сезоне взял Кубок Гагарина, что команде с тренером-новичком, пусть и великим в прошлом хоккеистом Сергеем Федоровым, было далеко не гарантировано», – написал журналист.

Первый хоккеист, который публично вступился за Федотова: Григорий Панин прослыл жестким парнем, но в жизни совсем другой