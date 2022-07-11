Адвокат Федотова: «Иван надеется послужить стране в качестве хоккеиста»

Адвокат рассказал о планах игрока служить России в качестве спортсмена.

«Иван на связи находится, чувствует себя хорошо. Неприятности со здоровьем у него закончились. Находится на территории военной части и надеется на скорейшее разрешение данной ситуации.

Надеется, что сможет послужить стране в качестве хоккеиста и сможет заниматься любимым делом», – сказал Алексей Пономарев.

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина в составе , в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был призван в армию и отправлен в Северодвинск.

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